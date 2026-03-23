París se da un respiro (+0,79 %) ante la ampliación del ultimátum de Trump

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París, 23 mar (EFE).- Tras tres jornadas consecutivas de caídas provocadas por la situación en Oriente Medio, la Bolsa de París abrió la semana en verde, con una subida del 0,79 % del selectivo CAC-40, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump retrasara el ultimátum lanzado a Irán.

En rojo en los primeros compases de la cotización, la declaración de Trump al mediodía fue un revulsivo que en pocos minutos colocó la curva del indicador de referencia por encima de los 7.800 puntos, antes de moderarse algo a lo largo del día y acabar en los 7.726,20 enteros.

Los inversores intercambiaron acciones por valor de algo más de 6.300 millones de euros.

La siderúrgica ArcelorMittal se hizo con la cabeza del selectivo con una subida del 5,24 %, seguida del gigante del lujo Kering, que progresó un 4,72 %, y del banco Société Générale, que subió un 4,69 %.

En el otro extremo, el gestor bursátil Euronext bajó un 1,85 %, mientras que la certificadora Bureau Veritas se dejó un 1,74 % y la distribuidora Carrefour un 1,57 %. EFE

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