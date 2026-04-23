París se da un respiro impulsado por la publicación de resultados empresariales (+0,87 %)

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París, 23 abr (EFE).- Después de tres días en números rojos por la incertidumbre que pesa sobre Oriente Medio, la Bolsa de París se dio este jueves un respiro, asentado en la publicación de resultados empresariales, que dejó a su selectivo CAC-40 con un alza del 0,87 %.

Salvo dos breves incursiones en la zona de pérdidas, la cotización se desarrolló en la de ganancias, y acabó en los 8.239,75 puntos, muy cerca de su cotización más alta del día.

Los inversores intercambiaron acciones por valor de algo más de 4.500 millones de euros.

La tecnológica STMicroelectronics lideró las ganancias con una subida del 14,44 %, tras haber presentado sus cuentas del primer trimestre y haber mejorado sus previsiones para el conjunto del año.

Le siguieron el gigante cosmético L’Oréal, que progresó un 8,97 %, y el operador de telecomunicaciones Orange, que subió un 3,28 %, ambos también después de haber desvelado sus resultados trimestrales.

En el otro extremo se situó la tecnológica Capgemini, que anunciará sus resultados a lo largo de la tarde, pero que cayó un 5,71 %, por delante del grupo óptico EssilorLuxottica, que perdió un 4,81 % y de la distribuidora Carrefour, que se dejó un 2,14 % un día después de haber publicado sus resultados. EFE

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