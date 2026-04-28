París se prepara para «todo» pero refuta alerta de penuria de carburante de TotalEnergies

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París, 28 abr (EFE).- El ministro de Economía de Francia, Roland Lescure, dijo este martes que el Gobierno se prepara para cualquier eventualidad, pero criticó las recientes declaraciones del consejero delegado de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, quien advirtió sobre un posible escenario de escasez energética en Europa si se prolonga el bloqueo del estrecho de Ormuz.

«Nos preparamos para todo», afirmó Lescure en una entrevista concedida hoy a France Inter, en la que criticó a Pouyanné al considerar que «no está del todo en su papel cuando genera inquietud con la amenaza de eventuales desabastecimientos».

En tono tranquilizador, el ministro subrayó que Francia dispone aún de «enormes existencias» de carburantes.

Las declaraciones de Lescure se producen después de que el pasado viernes el directivo de la petrolera francesa TotalEnergies advirtiese de que si la situación de bloqueo en el estrecho de Ormuz continúa «dos o tres meses más» Europa va a sufrir problemas de abastecimiento como ya existen en algunos países asiáticos.

Lescure insistió en que el Gobierno «se prepara para lo peor, pero espera también lo mejor», al insistir en que Francia cuenta con reservas estratégicas movilizables y una diversificación en sus fuentes de importación de combustibles.

El queroseno, foco de preocupación

No obstante, el ministro reconoció que el principal foco de preocupación podría centrarse en el suministro de queroseno. Por ello, anunció que el Ejecutivo convocará a las aerolíneas para evaluar la preparación de la temporada estival.

Varias compañías de bajo coste, como Ryanair y Transavia, han comenzado a cancelar vuelos en los últimos días debido al encarecimiento del queroseno, agravado por las tensiones en Oriente Medio que afectan al suministro desde los países del Golfo.

«Queremos determinar si se trata de un problema de precios o de volúmenes», explicó Lescure, quien reiteró que el Gobierno sigue la situación «con la máxima atención» de cara a los próximos meses.

En la misma línea se expresó también esta mañana la portavoz del Gobierno y ministra delegada de Energía, Maud Bregeon, en Franceinfo.

«Esta mañana, aproximadamente el 4% de las estaciones de servicio están experimentando dificultades con al menos un combustible», dijo Bregeon, pero puntualizó que «esto es normal en tiempos de paz».

Pero la incertidumbre y la subida de precios del combustible está afectado también a los planes de vacaciones estivales de los franceses, que serán más austeras y de proximidad, según un estudio de la Alianza Francia Turismo publicado este martes.

«El 68 % de los franceses tiene previsto irse al menos una semana, lo que supone un descenso de 9 puntos con respecto a 2025» y «solo el 37 % se declara seguro de irse, frente al 50 % del año pasado, lo que refleja un aumento de la incertidumbre», según el informe.

Irán mantiene un estricto control sobre el paso marítimo de Ormuz desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, evitando el paso de buques y petroleros, lo que ha causado que el precio del petróleo se dispare por encima de los 100 dólares.

En respuesta, Washington ha impuesto un bloqueo naval a los puertos iraníes desde el 13 de abril.

EE. UU. e Irán aún no han acordado una nueva ronda de negociaciones de paz. EFE

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