París se reserva «todas las opciones» sobre alto cargo de un exministro cercano a Epstein

(Actualiza con la apertura de una investigación judicial)

Beirut/París, 6 feb (EFE).- El ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, declaró este viernes que se reserva «todas las opciones» sobre la continuación al frente de la presidencia del Instituto del Mundo Árabe del exministro socialista Jack Lang, a quien convocó el próximo domingo para pedirle explicaciones sobre sus vínculos con el delincuente sexual convicto, Jeffrey Epstein.

«Mi prioridad es, por supuesto, garantizar el buen funcionamiento, la continuidad y la integridad del Instituto del Mundo Árabe. Por ello, he convocado a su presidente para responder a preguntas sobre asuntos que le conciernen (…) Y me reservo todas las opciones respecto a la continuación de su mandato», dijo Barrot al ser preguntado sobre el caso de Lang en una rueda de prensa en Beirut, donde se encuentra de visita oficial.

El contenido de los llamados ‘papeles Epstein’, para el jefe de la diplomacia francesa, «no tienen precedentes y son extremadamente graves», por lo que «exigen una investigación rigurosa y exhaustiva».

«Esta es una labor que corresponde a los tribunales judiciales, no a los tribunales de prensa», consideró Barrot, que cursó la convocatoria de Lang para que tenga lugar nada más regresar de su actual gira por Oriente Próximo.

Entre tanto, la Fiscalía Nacional Financiera de Francia abrió este viernes una investigación preliminar contra Lang y su hija Caroline por cargos de «fraude fiscal agravado y blanqueo de capitales», según el diario Le Figaro. Sus nombres aparecen más de 673 veces en los archivos filtrados de Epstein.

Caroline Lang figura en un testamento financiero redactado por el financiero estadounidense dos días antes de su fallecimiento, el cual indica que recibiría 5 millones de dólares. También cofundó una sociedad ‘offshore’ en las Islas Vírgenes con Epstein en 2016, de la que era propietaria junto con su padre.

Lang aseguró esta semana que se enteró de que su nombre figuraba en esa sociedad con la publicación de esta nueva serie de documentos sobre el magnate, que se suicidó en 2019 semanas después de su encarcelamiento.

Objeto de fuertes críticas desde que se revelaron sus vínculos de relación y negocios con el pedófilo convicto Epstein, Lang descartó esta semana dimitir de su puesto en la prestigiosa institución porque se siente «blanco como la nieve» en este asunto.

Fuentes cercanas al presidente francés, Emmanuel Macron, dijeron anoche que el jefe de Estado considera que el exministro de Cultura debería «reflexionar sobre la institución» del Instituto del Mundo Árabe, mientras las peticiones de dimisión se han multiplicado en los últimos días, incluso desde las filas socialistas.

Lang afirmó desconocer el pasado criminal de Epstein, tras haberlo conocido «hace unos quince años» a través del cineasta Woody Allen.

El exministro, de 86 años, insistió esta semana en que «ni un céntimo» del dinero de Epstein acabó en su «bolsillo» ni en el de su hija Caroline, que el lunes sí anunció que dimitía como delegada general del Sindicato de la Producción Independiente.

Sí reconoció que estaba al corriente de que Epstein había puesto cerca de 58.000 dólares en una asociación creada por el entorno de Lang para hacer una película sobre su labor en los gobiernos del presidente socialista francés François Mitterrand (1980-1990).

De hecho, admitió que fue él quien pidió al productor y financiero que pusiera dinero para esa película, que está «casi terminada».

A su juicio, ni eso ni su «ingenuidad» sobre Epstein justifican su dimisión del Instituto del Mundo Árabe, un organismo oficial francés que busca promocionar la cultura de los países del mundo árabe y que preside desde 2013. EFE

