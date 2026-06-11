París sigue «con atención» los pasos hacia la ratificación del acuerdo con España

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París, 11 jun (EFE).- Francia sigue «con extrema atención» los trámites parlamentarios en España para la ratificación del tratado de amistad franco-español firmado por los Gobiernos de ambos países en enero de 2023 y que la Asamblea Nacional francesa ratificó en 2025.

«Aplaudimos la decisión de la comisión de Asuntos Exteriores del Congreso español que se pronunció (el miércoles) en favor de la ratificación del tratado de Barcelona», señaló el portavoz del Ministerio francés de Exteriores, Pascal Confavreux, en rueda de prensa.

Al tiempo, indicó que seguirán «con extrema atención» la votación que debe tener lugar en el plenario la próxima semana para ratificar el acuerdo que consideró «beneficioso para la población de ambos países».

«Francia y España comparten ambiciones comunes como el refuerzo en Europa de la autonomía estratégica y la transición ecológica y medioambiental. Hay una población francesa en España y española en Francia extremadamente importante y este tratado debe dar más importancia a esos puntos comunes», agregó.

El portavoz precisó que el acuerdo es similar al que Francia ha rubricado ya con otros socios próximos, como es el caso de Alemania, Italia, Portugal y Polonia, y señaló que «las disposiciones que recoge deben beneficiar a los ciudadanos de ambos países».

El acuerdo, firmado por el presidente francés, Emmanuel Macron, y por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha sido ya ratificado por Francia pero fue rechazado por el pleno del Congreso de los diputados español el pasado 14 de mayo de 2025.

El Partido Popular y Vox volvieron a votar en contra en la Comisión de Leyes este miércoles, lo que no evitó que fuera aprobado por la misma.

En concreto el PP ha llevado al Tribunal Constitucional uno de los puntos de ese tratado que posibilita la participación en los Consejos de Ministros de ambos países de miembros de los dos Gobiernos. EFE

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