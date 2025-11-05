París subasta cuatro vestidos icónicos de Teresa Berganza

París, 5 nov (EFE).- Cuatro vestidos del guardarropa de conciertos de la legendaria mezzosoprano española Teresa Berganza saldrán a la venta en la casa de subastas Maurice Auctions el próximo 6 de noviembre en París.

La colección incluye una pieza única creada por Christian Lacroix y tres vestidos de Loris Azzaro, diseñados expresamente para la cantante.

Según Alex Baddeley, director y especialista en moda de la casa de subastas, los trajes llegaron a la institución a través de un correo electrónico con fotografías excepcionales, no solo de los vestidos, sino de Berganza usándolos en el escenario.

«Nos aseguramos siempre de que todo fuera auténtico, y en este caso no hubo duda de la procedencia de las piezas», explicó a EFE Baddeley.

Los vestidos han acompañado a Teresa Berganza en escenarios de prestigio mundial, como la Ópera de la Bastille, la Ópera Garnier de París, el Teatro Real de Madrid y el Teatro Colón de Buenos Aires.

La subasta parisina simboliza, según Baddeley, un regreso de estas piezas a un «hogar de la moda y del arte» y permitirá que continúe la difusión del legado de la cantante.

Los diseños reflejan dos estilos distintos pero complementarios.

Las creaciones de Christian Lacroix son piezas de alta costura hechas a medida, con acabado artesanal, mientras que los vestidos de Loris Azzaro combinan un nivel de elaboración propio de la alta costura con un diseño pensado específicamente para el escenario, repletos de bordados y lentejuelas que resaltan con el movimiento y la luz.

«No son solo vestidos para vestir; fueron concebidos para actuar, para ser vistos», señaló Baddeley, recordando que Azzaro también trabajó para artistas como Tina Turner.

Los precios estimados de los lotes varían entre 8.000 y 25.000 euros, dependiendo de la complejidad de la confección y del impacto visual de cada pieza.

Se espera que la subasta atraiga a compradores de moda, museos y aficionados a la ópera, interesados tanto en la excelencia artesanal como en su valor como patrimonio cultural español.

El conjunto completo del guardarropa de Teresa Berganza asciende a unos 100 vestidos, algunos de los cuales han sido expuestos en museos y centros culturales de Madrid, Milán y Lisboa, entre otros.

«Teresa Berganza tenía una presencia casi natural en el escenario», recuerda el director y especialista en moda.

«Estos vestidos permiten expresar esa confianza y personalidad, y reflejan la unión entre moda y música que ella encarnó durante toda su carrera», concluyó Baddeley. EFE

