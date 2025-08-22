The Swiss voice in the world since 1935

París sube el 0,40 % impulsado por un posible corte de los tipos de interés en EE.UU.

París, 22 ago (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, terminó este viernes con una subida del 0,40 % impulsado por la posibilidad de que la Reserva Federal estadounidense (Fed) baje los tipo de interés el próximo septiembre, como ha dado a entender el presidente del organismo, Jerome Powell.

El CAC-40 cerró en los 7.969,69 puntos, con 27 valores en verde, 12 a la baja y uno inalterado. En una semana, el índice parisino ha mejorado el 0,6 %.

El fabricante de semiconductores STMicrolectronics avanzó el 4,74 %; el de automóviles Stellantis, el 4,37 %; y el grupo de lujo Kering, el 2,50 %.

Evitaron más subidas valores como la aseguradora AXA (-1,07 %) y la empresa agroelimentaria Danone (-0,81 %). EFE

