París sube un 0,40 % impulsada por los valores del motor

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París, 15 jun (EFE).- Los valores del motor fueron los más beneficiados por el optimismo que sopló en los mercados ante la perspectiva de un acuerdo en Oriente Medio, lo que impulsó a la Bolsa de París, cuyo selectivo CAC-40 subió un 0,40 %.

La euforia inicial, cuando se llegó a romper el techo de los 8.500 puntos, se fue moderando con el paso de las horas, para acabar en los 8.384,01 puntos.

Los inversores intercambiaron acciones por valor de casi 5.200 millones de euros.

Renault se situó al frente de la cotización, con una subida del 3,71 %, seguido del banco Société Générale, que mejoró un 3,54 %, y a poca distancia Stellantis, que se revalorizó un 3,24 %.

En el otro extremo se situaron valores ligados al petróleo o a la industria armamentística. TotalEnergie lideró las pérdidas con una caída del 4,43 %, por delante del grupo del lujo Kering (-2,11 %) y el industrial Thales (-1,75 %). EFE

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