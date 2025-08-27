The Swiss voice in the world since 1935

París vuelve al verde, con alza 0,44 %, tras dos días de caídas por incertidumbre política

París, 27 ago (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, regresó este miércoles al verde (+0,44 %), tras sumar en las dos jornadas precedentes una caída acumulada del -3,29 % por la incertidumbre política en Francia debida a la moción de confianza que el Gobierno galo podría perder el 8 de septiembre.

El CAC-40 cerró en los 7.743,93 puntos, con 22 valores en rojo, 17 en verde y uno sin cambios, en una jornada en la que los mercados se han mostrado cautos en Europa a la espera de los resultados del gigante tecnológico Nvidia.

El sector del lujo, el de más fuerte capitalización bursátil, lideró las ganancias del índice parisino: LVMH (+3,24 %), Hermès (+2,27 %), Kering (+1,80 %) y L’Óreal (+1,15 %).

Los bancos, especialmente sensibles cuando barruntan crisis políticas como la que se avecina en Francia, no lograron recuperarse de los descensos sufridos desde el lunes. BNP Paribas y Crédit Agricole registraron hoy caídas del -0,65 % y el -0,58 %, respectivamente. Société Générale terminó sin cambios.

El fabricante de automóviles Stellantis y la cadena de distribución Carrefour perdieron el -2,84 % y el -2,41 %, respectivamente.

El jefe del Gobierno francés, François Bayrou, se someterá el 8 de septiembre a una moción de confianza para buscar el respaldo parlamentario a su plan de austeridad de 44.000 millones para 2026 que tiene como meta de reducir el déficit y la deuda del país.

Sin embargo tiene probabilidades de perder la votación y verse abocado a la dimisión si la oposición en bloque cumple con su promesa pronunciarse en contra, abriendo así una nueva crisis política en la segunda economía de la zona euro.

La prima de riesgo francesa -el sobreprecio que paga el país para financiarse en los mercados a diez años en comparación con Alemania, que sirve de referente- repuntó este miércoles 2 puntos básicos, hasta 81,8 puntos.

Es decir, Francia tiene que pagar un interés del 3,516 % por su deuda a 10 años. EFE

