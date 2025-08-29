París y Berlín verán cómo la disuasión nuclear gala puede ayudar a la seguridad alemana

The Swiss voice in the world since 1935

París, 29 ago (EFE).- Francia y Alemania van a iniciar un «diálogo estratégico» para examinar de qué forma la disuasión nuclear francesa puede contribuir a la seguridad alemana y a una mayor coordinación entre la defensa de los dos países.

El anuncio se hizo en el Consejo de Ministros bilateral que los dos países celebraron este viernes en Tolón (sureste de Francia), presidido por el jefe del Estado francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz.

En uno de los documentos de conclusiones, referido a la seguridad y a la defensa, se explica que ese «diálogo estratégico estará liderado por los departamentos de Defensa y de Exteriores de Francia y Alemania».

Los dos países subrayan que «la disuasión nuclear es la piedra angular de la seguridad» de la OTAN y que a ese respecto el arsenal atómico francés contribuye «de manera significativa a la seguridad general».

El objetivo de esta nueva instancia es desarrollar una «cultura estratégica común» e «interrelacionar aún más» los objetivos y estrategias de seguridad y defensa.

En los últimos meses, en el contexto de las tensiones con Rusia por la guerra en Ucrania, Macron ha repetido que los intereses de sus principales están integrados en la cobertura de la disuasión nuclear de Francia.

El presidente francés ha insistido en que ésa es la doctrina nuclear francesa, tal y como la han definido sus antecesores en el cargo desde los años 1960, pero no ha querido entrar en detalles sobre cómo podría concretarse ese paraguas nuclear con el argumento de que «la ambigüedad sustenta su eficacia». EFE

