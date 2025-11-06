Para Clavijo el próximo presupuesto de la UE perjudicará a sectores enteros canarios

Bruselas, 6 nov (EFE).- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, advirtió este jueves que la propuesta de marco financiero plurianual (MFP) de la Unión Europea para los próximos siete años «pone en riesgo la supervivencia de sectores enteros» en las islas Canarias, que además sufrirán un «retroceso» en participación, autonomía e integración europea.

Así se expresó Clavijo como portavoz de las nueve regiones ultraperiféricas (RUP) de la UE en el primer acto de protesta contra la propuesta de MFP para el periodo 2028-2034, con el que denuncian la «recentralización» de la gestión de fondos a los Estados miembros y la consecuente desaparición en este texto de fondos específicos que ayudan a los territorios más alejados de la Unión a superar algunas limitaciones estructurales.

El presidente canario explicó que actualmente Canarias recibe de Europa más de 4.600 millones de euros como región ultraperiférica (2.730 millones proceden del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo Social Europeo, y 1.878 millones del programa POSEI sobre agricultura, ganadería y pesca).

Y denunció que la propuesta disminuye las rúbricas de agricultura y cohesión en favor de políticas como la defensa o la investigación, pero que en esas materias Canarias, las demás RUP y otras regiones europeas «no van a tener ninguna posibilidad de ser beneficiarios».

«Por eso, cuando vemos que estos fondos específicos pueden desaparecer como línea propia y pasar a depender de un plan nacional, lo decimos con claridad: eso pondría en riesgo la supervivencia de sectores enteros en Canarias», advirtió el jefe del Ejecutivo autonómico, que cree que el sector agrario será uno de los más afectados.

En este sentido, defendió que estos fondos no son «un privilegio», sino «una herramienta de justicia territorial» y una compensación por los sobrecostes estructurales que implica vivir «a más de mil kilómetros del continente».

También subrayó que la transferencia de la gestión de los fondos a los Estados miembros «rompe un vínculo histórico entre las regiones ultraperiféricas y Europa» y las lleva a un «retroceso» en participación, autonomía e integración europea.

«Queremos seguir siendo parte activa del proyecto europeo, no simples destinatarios de decisiones centralizadas», zanjó.

La primera jornada de movilización en la capital belga ha concluido con la firma de un manifiesto con representantes de las nueve regiones ultraperiféricas (Guadalupe, Guayana Francesa, Martinica, Mayotte, Reunión y Saint Martin, en Francia; y Azores y Madeira, en Portugal).

El documento exhorta a la Comisión Europea a revisar en profundidad su propuesta y reclama que los recursos asignados a las regiones ultraperiféricas estén a la altura de los retos a los que se enfrentan. EFE

