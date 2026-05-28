Para la AIE, en la crisis energética actual «la regla de oro es la diversificación»

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París, 28 may (EFE).- El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, subrayó este jueves que en la situación actual en que se está viviendo la mayor crisis del sector por el cierre del estrecho de Ormuz, «la regla de oro es la diversificación».

Birol, que presentaba a la prensa el informe anual sobre inversiones, publicado hoy, señaló que esa diversificación significa no depender para el abastecimiento en energía de un solo país, de un solo combustible o de una sola tecnología.

También subrayó que el cierre del estrecho de Ormuz por la guerra desencadenada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, que está significando que los mercados mundiales se están viendo privados del 20 % del petróleo y del gas, el procedente del golfo Pérsico, está asentando la idea de que si ha ocurrido ahora, puede volver a suceder en el futuro.

Por eso, teniendo en cuenta la situación geopolítica, indicó que si bien se están produciendo subidas de precios de muchas materias primas y se plantean problemas de escasez para algunas de ellas, «hay una materia prima que es más escasa que todas las demás, la confianza».

«La confianza será un elemento importante en el mundo de la energía los próximos meses y años», y eso significa que se va a tener en cuenta a la hora de tomar decisiones de inversión, en las que no sólo pesarán los precios o la calidad de los combustibles.

Birol repitió la idea que viene subrayando desde que empezó el conflicto en Oriente Medio el 28 de febrero, que esta es «la mayor» de las crisis energéticas de la historia, «más grande que todas» las que se produjeron en el pasado juntas.

Avanzó que muchos países van a dar prioridad en el futuro a abastecer sus mercados de energía con sus propios recursos, una cuestión que está ya siendo muy significativa en Asia, que antes de la guerra recibía entre el 80 % y el 90 % de Oriente Medio.

Por eso auguró un empuje todavía mayor de la energías renovables. En el caso de la solar, dijo que las inversiones en el mundo este año van a ser de unos 1.000 millones de dólares de media al día.

El director ejecutivo de la AIE hizo hincapié en que hay un recurso que todos los países pueden explotar para mejorar su abastecimiento, y son las medidas de eficiencia porque ofrecen seguridad.

También se mostró convencido de que «está llegando la era de la electricidad» y lo ilustró señalando que en su informe se calcula que los proyectos eléctricos este año van a captar el 60 % de las inversiones energéticas, que serán en total de 3,4 billones de dólares.

A ese respecto, recordó que el despliegue de la inteligencia artificial necesita mucha electricidad, de entrada para los centros de datos. EFE

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