Para Macron, el Nobel para Aghion muestra que el pensamiento francés «ilumina» el mundo

1 minuto

París, 13 oct (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, se felicitó este lunes de que el Premio Nobel de Economía este año haya sido para el francés Philippe Aghion, compartido con el canadiense Peter Howitt y con el estadounidense-israelí Joel Mokyr, ya que muestra que «el pensamiento francés sigue iluminando al mundo».

En un mensaje en su cuenta de X, Macron rindió homenaje a Aghion: «orgullo francés, inspiración mundial».

Sobre su aportación al conocimiento de la economía, destacó que «con su visión del crecimiento con la innovación, ilumina el futuro y prueba que el pensamiento francés sigue iluminando al mundo».

El jefe del Estado había encargado al nuevo Premio Nobel un informe sobre los retos que plantea la inteligencia artificial, en el que este profesor del Colegio de Francia hizo 25 recomendaciones, en particular poner en marcha un plan de sensibilización y de formación en estas tecnologías e invertir de forma masiva en las empresas del sector para que Francia sea uno de los líderes mundiales.

El Colegio de Francia también manifestó su satisfacción, en un mensaje en su web, por el Nobel de Economía para Aghion y para los otros dos galardonados y recordó que los tres han trabajado «sobre el impacto de las nuevas tecnologías en el crecimiento económico». EFE

ac/cat/lar