Más riesgos que oportunidades con cambio climático Celia Luterbacher 07 de diciembre de 2017 - 14:25 El cambio climático engendra claramente más riesgos que oportunidades en Suiza, según un informe sin precedentes divulgado esta semana por la Oficina Federal de Medio Ambiente. La investigación reagrupa los resultados de ocho estudios, realizados en igual número de cantones, por 360 investigadores. Los expertos desarrollaron una lista de los principales desafíos -junto con unos 30 riesgos asociados-, que Suiza podría enfrentar desde ahora y hasta el 2060. + Convivir con el calentamiento climático La investigación se llevó a cabo con el objetivo original de determinar la manera de mejorar la política de reducción de emisiones de carbono en Suiza. Los especialistas se enfocaron en los cantones de Argovia, Basilea Ciudad, Friburgo, Ginebra, Grisones, Tesino y Uri. Además de los riesgos, los expertos de la Oficina de Medio Ambiente identificaron algunas oportunidades y beneficios potenciales para Suiza con el cambio del clima, pero esa lista es mucho más reducida. Riesgos: • Impactos en la salud y un mayor uso de energía para la refrigeración debido a las altas temperaturas • Disminución de las cosechas agrícolas, aumento del riesgo de incendios forestales, escasez de agua y menor producción de energía hidroeléctrica debido a la sequía • Daños personales y materiales debido a inundaciones • Daños personales y materiales debido a deslizamientos de tierra • Degradación del agua, el suelo y la calidad del aire • Daño a la salud y al ecosistema debido a la propagación de organismos nocivos, enfermedades y especies exóticas • “Riesgos de comodín”: difíciles de evaluar Oportunidades: • Menor necesidad de energía para calentar • Incremento en el turismo de verano • Disminución de daños relacionados con la nieve • Mayores rendimientos para algunos productos agrícolas Sin embargo, no todo es blanco y negro. La modificación de los entornos naturales y los paisajes, los efectos climáticos indirectos de otros países y los cambios en los patrones de nevadas y tormentas fueron identificados por el informe como “desafíos” cuyos impactos aún se desconocen y podrían caer en la categoría positiva o negativa. Una de las principales conclusiones del informe fue que la estrategia actual del Gobierno suizo para la adaptación al cambio climático debe ser afinada, ya que no explica por completo los riesgos y oportunidades identificados, particularmente aquellos cuyos efectos aún son inciertos, como los “comodines”, los patrones de tormentas, y el impacto del cambio climático en el exterior. Conferencia sobre el Clima en Berna La presentación del informe tuvo lugar durante la última de una serie de conferencias sobre adaptación en Suiza al cambio climático, organizadas por ProClim, el foro de cambio climático de la Academia Nacional de Ciencias Naturales (SCNAT); la Oficina Federal de Meteorología y Climatología, MeteoSuisse; y el Consejo Asesor sobre Cambio Climático (OcCC).