Paraguay aboga por democracia en Nicaragua, Cuba y Venezuela y apoya a Gobierno de Bolivia

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Ciudad de Panamá, 24 jun (EFE).- El vicecanciller de Paraguay, Víctor Verdún, abogó este miércoles por el «restablecimiento pleno de la democracia» en Nicaragua, Cuba y Venezuela durante la Asamblea General anual de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde también expresó un apoyo «irrestricto» al Gobierno boliviano de Rodrigo Paz, que afronta protestas desde mayo pasado.

«Debemos lograr un compromiso hemisférico para el restablecimiento pleno de la democracia en Venezuela, en Cuba y en Nicaragua», afirmó Verdún en la tercera sesión plenaria de la 56° Asamblea General de la OEA que se celebra en Panamá.

Verdún instó al Gobierno venezolano, liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, a iniciar «de manera honesta e irreversible un proceso de normalización democrática», así como al Gobierno de Nicaragua, que copresiden los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El diplomático acusó a esos Gobiernos de «regímenes» que «han negado a sus ciudadanos las libertades más elementales».

«No podemos normalizar la represión. La neutralidad y el silencio no son opciones. No podemos reunirnos aquí en nombre de la democracia y al mismo tiempo guardar silencio ante la existencia de presos políticos y desaparecidos», sentenció Verdún.

Por otro lado, el vicecanciller sostuvo que «la estabilidad duradera empieza por la democracia», al expresar el «apoyo irrestricto» de Paraguay al Gobierno «legítimamente electo» de Bolivia, que enfrenta «intentos sistemáticos de desestabilización», subrayó.

Bolivia está inmersa en una crisis desde mayo pasado debido a la escalada de protestas de sectores campesinos e indígenas que exigen la renuncia del centro-derechista Rodrigo Paz, quien cumplió este junio siete meses en el cargo presidencial, y mantienen bloqueos de carreteras que han ocasionado desabastecimiento.

Igualmente, el diplomático paraguayo cuestionó que la ayuda internacional ofrecida a Haití «sigue siendo insuficiente ante la magnitud del sufrimiento» de un país que, añadió, lleva «años sometido al terror de las bandas criminales».

En ese sentido, Verdún solicitó a la OEA «transformar la solidaridad retórica en una hoja de ruta con metas y plazos» en favor del país caribeño.

La asamblea, que se clausura este miércoles, coincide con la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico, que fue convocado por el libertador venezolano Simón Bolívar en 1824 y celebrado en Panamá en 1826. EFE

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