Paraguay aboga por revitalizar el Mercosur para que «funcione para todos»

2 minutos

Asunción, 19 dic (EFE).- Paraguay abogó este viernes por la revitalización del Mercosur para que el bloque de integración regional «funcione para todos» y se superen las asimetrías entre los Estados parte, un llamado que llega cuando el grupo suramericano aguarda por sus contrapartes para firmar un histórico pacto de libre comercio con la Unión Europea (UE).

«No se trata de una noción abstracta, sino de una realidad económica y geográfica que limita nuestro desarrollo y condiciona nuestra competitividad», dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez, al recordar la condición mediterránea de su país, un extremo que, afirmó, agrega costos que encarecen las exportaciones.

Durante su participación en la Reunión de Cancilleres del Mercosur, que se celebró hoy en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú, acotó que «reducir fricciones burocráticas, simplificar trámites y armonizar los controles fronterizos» son medidas que ayudarían a reducir los «impactos negativos» de las características geográficas de Paraguay.

Ramírez, citado en un comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, apuntó que Paraguay «cree y apuesta» por un Mercosur que sea capaz «de traducir sus principios en resultados concretos y de responder con pragmatismo y visión a los desafíos estructurales» que aún persisten en la región latinoamericana.

Es por ello que remarcó la necesidad de «desmantelar las barreras que fragmentan el sistema» e impiden «el fortalecimiento del comercio intrarregional», según el texto difundido.

«La facilitación del comercio es una decisión política clave para mejorar la eficiencia regional», añadió la nota.

Ramírez también se refirió al pacto de libre comercio con la UE, que el bloque comunitario apuesta a firmar el venidero 12 de enero en Asunción, la capital paraguaya.

«Es fundamental que este proceso se desarrolle con necesario clima de confianza (y) un estricto apego a las disposiciones negociadas en el propio acuerdo que suscribimos en diciembre del año pasado en Montevideo» señaló, al tiempo que dijo confiar en que las medidas de salvaguardia para productores europeos sean compatibles con las condiciones ya acordadas en el pacto.EFE

rgc/lb/enb

(foto)