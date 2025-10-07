Paraguay acogerá en noviembre una cumbre ministerial de la OCDE sobre gobernanza

Asunción, 7 oct (EFE).- Paraguay acogerá el próximo 10 de noviembre la tercera edición de la Cumbre Ministerial Latinoamericana sobre Gobernanza de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que debatirá, entre otros, sobre la gestión pública, la integridad y la lucha contra la corrupción, anunció este martes en Asunción el presidente del Comité de Competencia de ese organismo, Frédéric Jenny.

El funcionario formuló el anuncio durante la sesión inaugural del Foro Latinoamericano y del Caribe de la Competencia, organizado por la OCDE y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a la que asistió el presidente de Paraguay, Santiago Peña.

Jenny señaló que Paraguay cuenta desde hace 12 años con una Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) y con un marco legal «completo» que, aseguró, está en consonancia con el de la mayoría de los países de América Latina y del mundo.

En el mismo acto, el representante del BID en Paraguay, Alonso Chaverri, dijo que «la competencia es un pilar fundamental para elevar la productividad y garantizar la eficiencia en los mercados».

«La falta de competencia no solo eleva los costos para los consumidores, sino que también obstaculiza la innovación y el crecimiento económico en beneficio de todos», agregó el funcionario.

El gerente Regional Sur de CAF Banco de Desarrollo de América Latina, Jorge Srur, afirmó, por su parte, que la competencia es un tema central que va «desde las grandes discusiones geopolíticas hasta la mesa de los hogares de todas las familias de Paraguay y de toda la región».

Durante su intervención, Peña anunció este martes que Paraguay se prepara para iniciar el proceso de adhesión a la OCDE, integrada por 38 países, entre ellos Chile, Colombia, Costa Rica y México. EFE

