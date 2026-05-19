Paraguay acogerá la 38 sesión del Consejo Internacional de Biosferas de la Unesco

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Asunción, 18 may (EFE).- Paraguay acogerá entre el 3 y 6 de junio próximo la 38 sesión del Consejo Internacional de Coordinación del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB-ICC), un evento que servirá para «poner el foco» en la energía limpia y la correcta administración de las reservas naturales del mundo, dijeron fuentes oficiales.

Este Consejo, que integran 34 miembros de la Unesco y se reúne de forma rotatoria para designar y gestionar las reservas de biosfera, se concentrará en el lado paraguayo de la Entidad Itaipú Binacional, la enorme represa que comparten Brasil y Paraguay, y marcará la segunda reunión histórica en América Latina después de la celebrada en Lima en 2016.

La sede de la cita fue confirmada con la firma en París, en abril pasado, de un acuerdo de País Anfitrión entre la hidroeléctrica y la Unesco.

«Fue una decisión acertada», dijo este lunes a EFE el senador Eduardo Nakayama sobre la designación de Itaipú como sitio de la reunión.

«Itaipú es un ejemplo de cómo se pueden manejar los recursos naturales y, sobre todo, preservar la vida silvestre con la cantidad de reservas biológicas que maneja», agregó el legislador, al tiempo que destacó el carácter de interés nacional y ambiental que dio el Senado al venidero encuentro.

En su sitio en Internet, la Unesco adelantó que la reunión servirá para «avanzar en la implementación del Programa MAB», lanzado en 1971 y que persigue, con un enfoque conservacionista, mejorar la relación entre las personas y su entorno.

Se estima que unas 250 personas entre representantes, expertos y asesores de los 34 países miembro del Consejo acudan a la reunión, a la que solo se podrá asistir por invitación de la Unesco.

La Unesco también ha informado que, en calidad de observadores, podrán ser invitados miembros de diversas oficinas de Naciones Unidas así como representantes de organizaciones no gubernamentales. EFE

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