Paraguay afrontará crucial partido contra Turquía como «una final», dicen jugadores

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Asunción, 17 jun (EFE).- La selección de Paraguay buscará recuperarse de la dura derrota por 4-1 ante Estados Unidos en su debut en la Copa del Mundo 2026 cuando enfrente en la segunda fecha a Turquía, un partido que afrontará como «una final», dijo este miércoles el centrocampista Andrés Cubas.

«Va a ser una final este partido que viene», dijo Cubas a periodistas tras el entrenamiento.

El centrocampista de los Vancouver Whitecaps de la MLS jugó los 90 minutos el pasado viernes cuando la Albirroja cayó goleada ante los norteamericanos.

«No nos esperábamos arrancar de esa manera, obvio que fue un golpe», señaló el jugador, que apunta a ser titular en la segunda jornada del Grupo D ante los turcos. «Pero esto sigue y no tenemos tiempo para quedarnos con eso», agregó.

De igual manera, indicó que la plantilla trabaja para corregir los errores del debut y reforzar los aciertos.

«Nuestra energía está en Turquía», insistió.

En la misma línea declaró el ariete Isidro Pitta, quien afirmó que los jugadores ya pasaron la página tras la sonrojante derrota y buscarán ganar a Turquía «como sea».

«Necesitamos revertir el resultado, sumar de a tres para poder pensar en la clasificación y eso es lo que vamos a hacer», dijo el atacante del Bragantino brasileño.

Paraguay ocupa el sótano de la zona D de la Copa del Mundo, que lidera Estados Unidos tras su abultado triunfo ante los guaraníes.

Australia, que se impuso sorpresivamente a los turcos por 2-0 con goles de Nestory Irankunda y Connor Metcalfe, se ubica como escolta, mientras que la selección otomana es tercera por diferencia de goles.

Después de enfrentar a Turquía, la Albirroja, que avanzó al Mundial tras conseguir uno de los seis cupos directos de la Conmebol, cerrará la fase de grupos ante Australia el 25 de junio. EFE

rgc/gbf

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