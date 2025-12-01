Paraguay anuncia baja de precios de combustibles y campaña de descuentos en canasta básica

Asunción, 1 dic (EFE).- El Gobierno de Paraguay anunció este lunes que la petrolera estatal Petropar aplicará una nueva reducción en el precio de los combustibles y una campaña que ofrece descuentos de hasta el 30 % en productos de la canasta básica, como medidas para ayudar a las familias a afrontar los gastos por las fiestas navideñas, informaron fuentes oficiales.

El presidente paraguayo, Santiago Peña, indicó en la red social X que la estatal Petróleos Paraguayos (Petropar) reducirá desde este lunes en 300 guaraníes (0,04 dólares al cambio actual) el precio de «todos los combustibles» que distribuye en su red de comercialización a nivel nacional.

Se trata de la novena rebaja de los precios del diésel y la décima de la gasolina desde que Peña asumió el cargo en agosto de 2023, señaló la Presidencia de Paraguay en un comunicado.

Por otro lado, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y la Cámara de Comerciantes Mayoristas y Minoristas del Paraguay (Comampar) presentaron en una conferencia de prensa la campaña de descuentos denominada ‘Ahorrá PY Fin de Año’, que se extenderá del 5 al 19 de diciembre próximo.

La iniciativa prevé descuentos de hasta 30 % en más de 970 productos «de gran consumo», como aceite, arroz, fideos, gaseosas, embutidos, entre otros, que se aplicarán en 20 establecimientos asociados a Comampar, informó el vicepresidente de esa organización, Miguel Tolces.

El viceministro de Comercio y Servicios, Rodrigo Maluff, aseguró que la iniciativa busca «darle un respiro al consumidor» por las fiestas de navidad y fin de año.EFE

