Paraguay apoyará la candidatura del guyanés Muhammad Ibrahim a director del IICA

Asunción, 3 oct (EFE).- Paraguay apoyará la candidatura del agrónomo guyanés Muhammad Ibrahim a director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), según una misiva del Ministerio de Relaciones Exteriores de Asunción dirigida a su similar de Guyana.

«El Gobierno de la República del Paraguay apoyará la candidatura propuesta por Guyana para que el doctor Muhammad Ibrahim ocupe el cargo de director general del IICA para el período 2026-2030», comunicó el canciller paraguayo, Rubén Ramírez, en la carta, con fecha del 1 de octubre pasado, dirigida a su homólogo guyanés, Hugh Hilton Todd, cuya cartera dio a conocer el documento.

Ramírez destacó que Ibrahim, quien también es candidato de la Comunidad del Caribe (Caricom), tiene una «amplia experiencia y formación» y resaltó, de igual forma, «las excelentes relaciones» entre Paraguay y Guyana.

Las elecciones del director general del IICA se realizarán en la 23 Reunión Ordinaria de la Junta Interamericana de Agricultura, prevista del 3 al 5 de noviembre en la ciudad de Brasilia.

Ibrahim, un científico con más de treinta años de experiencia y gestión en el sector internacional agrícola y de desarrollo rural, se reunió en julio pasado durante una visita a Asunción con Ramírez y el ministro paraguayo de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, a quienes dio a conocer su postulación para liderar el organismo que tiene su sede en Costa Rica.

Los otros candidatos para encabezar el IICA son la ministra de Agricultura y Ganadería de Honduras, Laura Suazo, y el exministro uruguayo Fernando Mattos.

El veterinario argentino Manuel Otero concluirá en enero próximo dos mandatos al frente de esa institución.

El IICA es el organismo especializado en agricultura del Sistema Interamericano que apoya los esfuerzos de los Estados Miembros para lograr el desarrollo agrícola y el bienestar rural. EFE

