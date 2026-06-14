Paraguay comienza el borrón y la cuenta nueva

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Redacción Deportes, 14 jun (EFE).- Un borrón y cuenta nueva para recuperar el terreno perdido.

Con esa convicción la selección de Paraguay cumplió este domingo el primer entrenamiento con toda la plantilla tras el aparatoso debut en el Mundial con una goleada por 4-1 ante Estados Unidos.

El examen, el próximo 19 de junio en Santa Clara, ante la selección de Turquía, que hoy cayó por 2-0 ante la de Australia en el cierre de la primera jornada del Grupo D, podrá marcar el estado de las cosas en ambas formaciones.

«El trabajo continúa en el campamento base albirrojo con la convicción de recuperar terreno en el certamen» en el ‘Spartan Soccer Complex’, situado en la ciudad de San José (California), informó la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

Los 26 seleccionados por el entrenador argentino Gustavo Alfaro cumplieron hoy ejercicios de posesión y trabajos tácticos, en una jornada que se orientó a fortalecer el «funcionamiento colectivo del equipo», informó la APF.

La Albirroja ha establecido su campamento en el área de la Bahía de San Francisco, en el norte de California.

Para hacer borrón y cuenta nueva, y recuperar el terreno perdido, la Albirroja necesita derrotar a Turquía antes de cerrar su campaña en fase de grupos contra Australia, el día 25.

Paraguay retornó a una Copa del Mundo después de la eliminación en los cuartos de final de Sudáfrica 2010 frente a España (0-1) y tras clasificarse en sexto lugar en las eliminatorias suramericanas. EFE

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