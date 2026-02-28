Paraguay condena ataques de Irán en Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait

Asunción, 28 feb (EFE).- Paraguay, uno de los principales aliados en Suramérica de Estados Unidos e Israel, condenó este sábado los ataques de Irán contra bases estadounidenses en Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y el sobrevuelo sobre Jordania de misiles que tenía como destino territorio israelí.

«El Gobierno de la República del Paraguay condena la agresión iraní a los Emiratos Árabes Unidos, al Estado de Qatar, al Reino de Bahrein, al Estado de Kuwait y al Reino Hachemita de Jordania; reafirma su solidaridad con los Gobiernos y Pueblos mencionados», publicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay en su cuenta en X.

La Guardia Revolucionaria iraní anunció este sábado el inicio de la ‘Operación Verdadera Promesa 4’, en respuesta a la que tachó como «agresión estadounidense-sionista» en suelo de su país, en alusión a los bombardeos de Estados Unidos e Israel.

Esa organización confirmó que ha lanzado ataques contra sedes militares estadounidenses en Baréin, Catar y Emiratos Árabes como represalia, además de haber enviado misiles contra territorio israelí que sobrevolaron Jordania.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en la madrugada de este sábado en un mensaje a la nación que su país emprendió «grandes operaciones de combate» en Irán, con el objetivo es acabar con el régimen iraní y que el pueblo de esa nación islámica se alce para tomar el poder.

La campaña militar estadounidense, coordinada con Israel, ha sido bautizada «Operación Furia Épica».

EFE no ha podido verificar de manera independiente el alcance de los ataques israelíes y estadounidenses en la República Islámica, donde no se permite a los medios internacionales acudir ni tomar imágenes en los lugares afectados por los bombardeos. EFE

