Paraguay condena la «agresión iraní» contra Emiratos Árabes, Catar, Kuwait y Arabia Saudí

1 minuto

Asunción, 1 mar (EFE).- El Gobierno de Paraguay condenó este domingo «la agresión iraní» a Emiratos Árabes Unidos (EAU), Catar, Kuwait y Arabia Saudí, acciones que el país persa tomó en represalia a la operación conjunta de Estados Unidos e Israel que se saldó con la muerte del ayatolá Alí Jameneí.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores paraguayo informó que su titular, Rubén Ramírez, conversó hoy con sus pares de EAU, Kuwait, Arabia Saudí y Catar, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah, Adel Aljubeir y Soltan bin Saad Al-Muraikhi, respectivamente, con quienes «abordó la delicada situación» que atraviesan estas naciones.

Asimismo, el canciller paraguayo trasladó su solidaridad a estos países, al tiempo que se comprometió con «todo el esfuerzo a nivel multilateral para erradicar el terrorismo y los regímenes que lo apoyan», una promesa que el funcionario también hizo más temprano a su homólogo israelí, Gideon Sa’ar.

Desde que EE.UU. e Israel iniciaran la bautizada como operación Furia Épica contra Irán, ese país ha respondido con ataques contra Israel y otros países de la zona como EAU, Catar, Bahréin y Kuwait. EFE

rgc/gad