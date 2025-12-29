Paraguay condena los ejercicios militares de China en las cercanías de Taiwán

2 minutos

Asunción, 29 dic (EFE).- El Gobierno de Paraguay condenó este lunes los ejercicios militares que lanzó China en las cercanías de Taiwán, isla con la que este país suramericano mantiene relaciones diplomáticas, al tiempo que alertó de que este tipo de acciones amenaza «gravemente la estabilidad y la paz en la región Indo-Pacífica».

«La República del Paraguay condena los ejercicios militares de gran escala y a fuego real realizados por la República Popular China, en las cercanías de la isla de la República de China (Taiwán). Estas acciones unilaterales amenazan gravemente la estabilidad y la paz en la región», dijo la Cancillería del país suramericano en X.

Esta misma jornada, China celebró maniobras de fuego real en los alrededores de Taiwán, desplegando tropas, aviones, buques de guerra y sistemas de artillería de largo alcance, con el fin de «disuadir» a las «fuerzas externas» que busquen «interferir» en la cuestión taiwanesa, en alusión a Estados Unidos y Japón.

Como respuesta, el Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán desplegó fuerzas «adecuadas» para -aseguró- «proteger la libertad y la democracia» y salvaguardar la soberanía.

Hasta las 15.00 hora local (07.00 GMT) de este lunes, Taiwán había detectado 89 aeronaves de guerra, 14 buques militares y 14 embarcaciones de la Guardia Costera china operando en los alrededores de la isla, así como una flota de cuatro barcos de asalto anfibio en el Pacífico Occidental.

Paraguay es el único país de Suramérica y uno de los doce en el mundo que mantiene relaciones formales con Taiwán en un momento en el que las presiones diplomáticas de China han reducido significativamente el número de aliados oficiales de Taipéi en los últimos años.

El Gobierno paraguayo ha reiterado en múltiples ocasiones que sus vínculos con Taipéi, que datan de 1957, se sustentan en «valores compartidos», pese a algunas voces en el país que abogan por un acercamiento a Pekín, que considera a la isla una provincia rebelde.

Pese a que Paraguay y China no tienen relaciones diplomáticas, el gigante asiático es el principal origen de sus importaciones, con una participación del 34,4 % del total, que equivalen a 5.574,5 millones de dólares hasta noviembre pasado, según el Banco Central.EFE

rgc/lb/enb