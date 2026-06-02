Paraguay confía en crecer un 4,2 % este año gracias a sus «escenarios de estabilidad»

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París, 2 jun (EFE).- El ministro paraguayo de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, reconoció este lunes que su país también se ve afectado por la crisis en Oriente Medio, pero subrayó que ha sabido construir «escenarios de estabilidad» que le permiten afrontarla de forma fortalecida y que espera un crecimiento del 4,2 % en 2026.

«Tenemos una política monetaria con metas de inflación, con una afiliación controlada», «un banco central independiente» y «aparte de la estabilidad económica, también tenemos una estabilidad política», destacó en declaraciones a EFE en París.

El ministro, que participaba en el Foro Económico Internacional sobre Latinoamérica y el Caribe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), destacó que aunque Paraguay tiene que importar petróleo y derivados, cuyos precios han subido en el mercado internacional, eso se está viendo en parte mitigado por la devaluación del dólar respecto al guaraní.

Otras de las bazas que citó el ministro fueron la «abundancia de energía eléctrica» que además es «100 % renovable» gracias a las centrales hidroeléctricas, así como unas «condiciones favorables en términos de carga tributaria que lo hacen bastante competitivo en la región».

De hecho, Lovera recordó que el pasado año el producto interior bruto (PIB) de su país había crecido un 6,6 %, lo que significa que había «casi triplicado» la tasa del conjunto de Sudamérica.

Preguntado sobre si están empezando a sentir el efecto de la entrada en vigor del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur desde el pasado 1 de mayo y qué esperan, el responsable paraguayo respondió que confían en un mayor volumen de intercambios entre los dos bloques.

A ese respecto, recordó que Paraguay exporta sobre todo carne, soja y otros productos agrícolas como arroz y precisó que dentro de Mercosur están llevando a cabo «discusiones internas» sobre los cupos de exportación que se han establecido a esos productos en el marco del acuerdo.

Lovera mostró su intención de que Paraguay pueda ser candidato a la OCDE y afirmó que son «muy optimistas» sobre las perspectivas de entrada, algo que cree que se podría conseguir «en cuatro o cinco años».

El responsable de Economía y Finanzas contó que están llevando a cabo reformas dentro del Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2050 con el que se pretende «tender a los estándares más altos a nivel mundial» e indicó que ya se ha firmado un memorándum de entendimiento con la OCDE para sacar adelante un «programa país».

El objetivo es «la identificación de las brechas que tenemos en cinco pilares» con el objetivo puesto en poder llegar a formar parte del que se conoce como el ‘club de los países desarrollados’. EFE

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