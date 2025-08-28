The Swiss voice in the world since 1935

Paraguay conmemora el Día Nacional de Guarania, género musical que cumple cien años

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Asunción, 27 ago (EFE).- El Gobierno de Paraguay conmemoró este miércoles el Día Nacional de la Guarania, género musical que cumplió cien años desde que la primera pieza, denominada Jejui, fue escrita en 1925 por el artista José Asunción Flores, cuyo nacimiento también se recuerda en esta fecha.

La ministra de la Secretaría Nacional de Cultura, Adriana Ortiz, destacó al inaugurar el Festival Nacional de la Guarania, en la costanera de la ciudad de Encarnación (sur), que Asunción Flores regaló al país una de las «expresiones musicales más sublimes del alma paraguaya».

Subrayó que la Guarania es «poesía hecha melodía» y la identidad de pueblo paraguayo.

El compositor Asunción Flores nació el 27 de agosto en 1904 y falleció en 1972 en Argentina.

Este 2025, que también ha sido declarado Año Nacional de la Guarania, celebra la composición de Jejui que «abrió un camino de sensibilidad, de identidad y de proyección internacional», dijo Ortiz.

El presidente del país, Santiago Peña, asistió al concierto celebrado en Encarnación, capital del departamento de Itapúa, donde este jueves, además, comenzará la décima ronda del Mundial de Rallies (WRC), que se disputará hasta el domingo próximo.

La Guarania fue reconocida por la Unesco, en diciembre de 2024, como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

De su parte, la titular de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), Angie Duarte, destacó que «hoy la Guarania suena con más fuerza que nunca» cuando el Paraguay abre sus puertas al mundo y recibe a los visitantes con su tradicional hospitalidad.

Los homenajes a los cien años de la guarania comenzaron el lunes y durante esta semana incluirán presentaciones de teatro, poesía, danza, exposiciones fotográficas, conversatorios y tours por la ciudad, para enaltecer a este género musical como emblema del país y al creador Asunción Flores.

También se han previsto recorridos turísticos, una feria de emprendedores y un festival artístico en el barrio Ricardo Brugada, conocido como la Chacarita, donde nació el artista.

Las actividades concluirán el 1 de septiembre. EFE

ja/lb/jrh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR