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Paraguay convoca a embajador brasileño tras declaraciones de Lula sobre guerra en 1864

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1 minuto

(Corrige titulo y primer párrafo. Correcto: Convocar)

Asunción, 30 jul (EFE).- El Gobierno paraguayo convocó este jueves al embajador brasileño en Asunción, José Antonio Marcondes de Carvalho, en respuesta a unas afirmaciones del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre la Guerra de la Triple Alianza (1864- 1870) en la que Brasil, Argentina y Uruguay se enfrentaron a Paraguay. EFE

lb-rgc/eav

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