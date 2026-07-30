Paraguay convoca a embajador brasileño tras declaraciones de Lula sobre guerra en 1864

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(Corrige titulo y primer párrafo. Correcto: Convocar)

Asunción, 30 jul (EFE).- El Gobierno paraguayo convocó este jueves al embajador brasileño en Asunción, José Antonio Marcondes de Carvalho, en respuesta a unas afirmaciones del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre la Guerra de la Triple Alianza (1864- 1870) en la que Brasil, Argentina y Uruguay se enfrentaron a Paraguay. EFE

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