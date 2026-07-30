Paraguay convoca a embajador brasileño tras declaraciones de Lula sobre guerra en 1864

Compartir

3 minutos

(Actualiza con más detalles de la convocatoria al embajador brasileño en Asunción)

Asunción, 30 jul (EFE).- El Gobierno paraguayo convocó este jueves al embajador brasileño en Asunción, José Antonio Marcondes de Carvalho, en respuesta a unas afirmaciones del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre la Guerra de la Triple Alianza (1864- 1870) en la que Brasil, Argentina y Uruguay se enfrentaron a Paraguay.

Durante una conferencia de prensa en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en Asunción, el canciller paraguayo, Rubén Ramírez, indicó que el diplomático brasileño fue citado para este viernes, cuando le harán entrega de «una nota oficial» de parte del Ejecutivo paraguayo.

«Tengan por seguro que el Gobierno del presidente Santiago Peña, y esta Cancillería nacional, siempre defenderemos los más altos intereses del Paraguay en todos los ámbitos», agregó el funcionario.

El pasado viernes, durante una visita a una fábrica de la empresa de defensa Avibras Aeroco, en el interior de São Paulo, Lula aseguró que a su país le gusta la paz, pero señaló que no pueden «olvidar que, un buen día, Paraguay decidió invadir Brasil».

Estas declaraciones causaron gran indignación entre diversos sectores paraguayos, mientras que el Gobierno ha enfrentado duras críticas ante lo que ha sido calificado como un «silencio» diplomático, puesto que no fue hasta esta jornada en la que fijó una posición de manera pública.

«La diplomacia tiene sus tiempos y sus mecanismos de comunicación. La comunicación, en algunas ocasiones, es a través de un documento, de un comunicado, y en esta ocasión nuestra comunicación ha sido activa y al más alto nivel», dijo al respecto Ramírez.

En este sentido, reveló que discutió «personalmente» el tema con su par brasileño, Mauro Vieira, con quien se reunió en Lima en los márgenes de la jura de la nueva presidenta peruana, Keiko Fujimori.

Además, indicó que, como consecuencia de estas discusiones, Peña y Lula conversaron telefónicamente sobre el asunto, que consideró «delicado».

Ramírez también valoró «la coincidencia» de la ciudadanía con el Gobierno paraguayo sobre las declaraciones de Lula, al tiempo que afirmó que «la dignidad de Paraguay no se negocia».

«Capítulo vergonzoso»

El lunes último, el vicepresidente paraguayo, Pedro Alliana, calificó como un «capítulo vergonzoso» la Guerra de la Triple Alianza (1864- 1870) y planteó a Brasil la devolución del cañón cristiano -una pieza de artillería elaborada en Paraguay en 1866 y que permanece actualmente en el Museo Histórico Nacional de Río de Janeiro-, así como de «los archivos y las reliquias históricas» como «un gesto de fraternidad que ayude a reparar este pasado».

Alliana, según anticipó este jueves el canciller, estará durante la entrega de la nota al embajador brasileño.

La víspera, el Congreso paraguayo expresó su repudio a las declaraciones de Lula y lo acusaron de «distorsionar» la historia.

En una sesión extraordinaria, la Cámara Alta aprobó una declaración que «repudiar enérgicamente» las expresiones de Lula, mientras que la Cámara de Diputados también avaló por mayoría un texto en el que responsabilizó al presidente brasileño de «minimizar la dimensión» de la Guerra de la Triple Alianza, considerada la más cruenta de Suramérica.EFE

rgc/lb/gad

(foto)(video)