Paraguay declara cerrado el brote de sarampión tras doce semanas sin detectar nuevos casos

2 minutos

Asunción, 19 dic (EFE).- Paraguay declaró cerrado un brote de sarampión que afectó a 49 personas, y no dejó víctimas mortales, tras hilvanar 12 semanas sin nuevos casos, informó este viernes el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS).

A través de un comunicado, la cartera de Estado apuntó que «ninguno de los afectados por sarampión requirió cuidados intensivos» y que el rango etario de los pacientes se ubicó entre los tres meses y los 54 años.

En el mismo texto, el despacho de Salud aseguró que aplicó más de 150.000 dosis de vacunas contra la enfermedad entre enero pasado y diciembre, la mayoría de ellas en las zonas del país que reportaron más casos, como los departamentos de San Pedro (norte) y Central, con 28.443 y 93.318 inmunizaciones, respectivamente.

También se administraron 34.430 dosis en Asunción, la capital de Paraguay.

«Acceder a la vacunación y completar el esquema es esencial para reducir el riesgo de contagio de la enfermedad viral. La vacuna contra el sarampión es segura y gratuita, protege y previene contagios», agregó el Ministerio de Salud.

El sarampión, señaló el ente en su comunicado, es una enfermedad altamente contagiosa que «puede ser grave y mortal».

Suele presentarse con fiebre alta y erupciones en todo el cuerpo, por cuanto el MSPBS pidió a los paraguayos usar mascarillas y buscar atención médica de inmediato si llegaran a reconocer estos síntomas.

En su página web, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) indicó que la enfermedad se transmite por vía respiratoria, a través de «gotículas procedentes de la nariz, boca y faringe de las personas infectadas» y que no tiene un tratamiento específico.

La mayoría de los infectados se recuperan antes de cumplirse las tres semanas de haber presentado los primeros síntomas, pero en pacientes desnutridos o inmunodeprimidos la enfermedad puede causar ceguera o encefalitis, recordó la OPS. EFE

