Paraguay defiende la cooperación regional como una «necesidad estratégica»

Compartir

3 minutos

Asunción, 22 jun (EFE).- El canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, aseguró este lunes en Panamá que la cooperación regional «ya no constituye solamente una aspiración política», sino una «necesidad estratégica», e indicó que su país concibe la integración como una herramienta para facilitar el desarrollo.

«Paraguay está convencido de que la integración del siglo XXI debe ser pragmática, inclusiva y orientada a resultados concretos para las personas. Debe fortalecer la competitividad de nuestras economías, ampliar las oportunidades para nuestros jóvenes y contribuir a reducir las desigualdades que aún persisten en nuestra región», declaró Ramírez al intervenir durante la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá.

Según un comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores en Asunción, la capital de Paraguay, Ramírez destacó que el Congreso Anfictiónico «representa no solo un acontecimiento histórico», sino una idea cuya vigencia continúa interpelando a la región sobre «la necesidad de construir una verdadera comunidad de cooperación».

En ese sentido, aseguró que en 1826 las entonces jóvenes repúblicas de América comprendieron que «la libertad política, por sí sola, no garantiza la prosperidad ni la seguridad», y destacó -según la nota- que esa visión anticipó principios como la igualdad soberana, la solución pacífica de controversias y el diálogo como la base de la paz.

El jefe de la diplomacia paraguaya, que participó en representación del presidente Santiago Peña, señaló igualmente que el mundo «atraviesa una etapa de transformaciones aceleradas», que advirtió está marcada por desafíos globales como el cambio climático, la revolución tecnológica y las amenazas transnacionales.

El acto conmemorativo, cerrado a la prensa, contó con la asistencia del presidente anfitrión, José Raúl Mulino, así como de sus colegas de Colombia, Gustavo Petro; Guatemala, Bernardo Arévalo de León, y Honduras, Nasry Asfura.

También participaron el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, y el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau.

Panamá conmemora los 200 años del Congreso Anfictiónico, la asamblea convocada por el libertador venezolano Simón Bolívar en la capital panameña entre el 22 de junio y el 15 de julio de 1826 en un intento de unificar en una liga a los Estados americanos recién independizados de España, y que es considerada el germen del multilateralismo.

Es, además, el antecedente primario de la Organización de Estados Americanos (OEA), organismo que este mismo lunes instala el 56 período de sesiones de su Asamblea General en Panamá con la vista puesta en el multilateralismo y la defensa de la democracia. EFE

lb/eav