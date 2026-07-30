Paraguay denuncia reclutamiento engañoso de varios de sus ciudadanos en guerra en Ucrania

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Asunción, 30 jul (EFE).- El Gobierno de Paraguay denunció este jueves la muerte tras el reclutamiento «de manera engañosa» de varios de sus ciudadanos para que formaran parte de cuerpos de mercenarios en la guerra entre Ucrania y Rusia, que estalló en febrero de 2022 y ya ha dejado cerca de 1,8 millones de bajas.

«Últimamente, hemos sido testigos en nuestro país de que ciudadanos paraguayos han sido conducidos de manera engañosa a ser mercenarios de las guerras que se enfrentan en diversas partes del mundo, en particular en Rusia y Ucrania», dijo el canciller paraguayo, Rubén Ramírez, durante el foro ‘Paraguay Sin Trata’, organizado con motivo del Día Mundial contra ese delito.

El canciller insistió en que algunos ciudadanos paraguayos «han perdido la vida» en este conflicto, aunque no precisó el número ni el bando que tomaron en la guerra.

A inicios de julio, Maximiliano Barreto denunció que su hijo, que entonces era migrante en España, fue reclutado bajo engaño para que se enlistara en la guerra en Ucrania.

El hombre refirió que a su hijo, Néstor Adrián Barreto, le ofrecieron una gran suma de dinero por pilotar un dron, pero al llegar al frente lo enviaron, sin preparación, a la primera línea de combate.

«Le rogamos que no se fuera, pero se fue, él se fue bajo engaño. Le prometieron mucha plata y que él iba a manejar un dron», afirmó el padre en una entrevista con el medio local Unicanal.

Mientras que a mediados de mes, el director de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carlos Vera, informó en una entrevista con la radio ABC Cardinal que el Gobierno, a través de su embajada en Berlín, hace averiguaciones sobre la muerte de paraguayos luchando bajo la bandera de Ucrania.

Al respecto, el ministro paraguayo de Exteriores dijo hoy que el Gobierno no ha podido recuperar los cuerpos «porque les han extraído los documentos o porque no se han encontrado» los restos en el teatro de operaciones.EFE

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