Paraguay destaca rol de las mujeres que preservan cerámica Ñai’ũpo, un patrimonio en riego

2 minutos

Asunción, 9 dic (EFE).- El Gobierno de Paraguay destacó este martes el papel de las mujeres en la preservación de la alfarería ancestral guaraní del Ñai’ũpo, que fue inscrita en la Lista de Salvaguardia Urgente de la Unesco ante el riesgo inminente de desaparición de esta técnica que sobrevive en manos de artesanas.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, aseguró en un video publicado en X por la primera dama, Leticia Ocampos, que el arte Ñai’ũpo es «una expresión viva» de la identidad del país y «una técnica ancestral que ha resistido el paso del tiempo gracias a la dedicación de las mujeres que las transmiten».

«A ellas nuestro más profundo agradecimiento. Su trabajo mantiene encendida una parte esencial del alma cultural de nuestro país», señaló el mandatario.

Por su parte, Ocampos consideró que la declaratoria compromete al Gobierno a cuidar y fortalecer esta práctica para asegurar que «perdure en las manos de las próximas generaciones».

Consultada por EFE, la titular de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), Adriana Ortiz, declaró que el rol de esta mujeres artesanas «es ser héroes de la patria, principalmente, porque conservan una identidad milenaria».

Ortiz destacó que en un 90 % la técnica es practicada por mujeres, aunque matizó que también hay hombres alfareros.

Para la ministra, la declaratoria insta al Estado a «tomar aún mucho más acción para que esta técnica emblemática, heredada de los pueblos indígenas del Paraguay, no se pierda».

En ese sentido, adelantó que crearán un programa específico de salvaguarda con un presupuesto propio para impulsar la promoción de Ñai’ũpo, la generación de canales de comercialización, la transmisión de los conocimientos y la visibilización internacional de la cerámica.

Igualmente, aseguró que fortalecerán las denominadas «escuelas de salvaguardia», implementadas desde 2023 en las casas de las maestras artesanas donde ellas enseñan el oficio a jóvenes y niños de su comunidad.

El Comité del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco inscribió este martes a Ñai’ũpo en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial necesitado de salvaguardia urgente durante la vigésima sesión del organismo en Nueva Delhi (India).

El expediente de la candidatura paraguaya advierte que la escasez de arcilla de calidad, la falta de relevo generacional y la precariedad económica de las artesanas están estrangulando la tradición que sobrevive entre pocas maestras ceramistas de las ciudades de Itá, Tobatí y Yaguarón, ubicadas en el centro del país. EFE

nva/lb/jrh