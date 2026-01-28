Paraguay dice que trabajará en «estrecha colaboración» con el presidente hondureño Asfura

2 minutos

Asunción, 28 ene (EFE).- El Gobierno de Paraguay felicitó este miércoles al conservador Nasry ‘Tito’ Asfura, tras su toma de posesión como nuevo presidente hondureño y aseguró que están «listos» para trabajar en «estrecha colaboración» en una agenda bilateral de beneficio mutuo.

«El Paraguay felicita a Nasry Asfura por su asunción como presidente electo de Honduras», publicó el Ministerio de Relaciones Exterior de Paraguay en la red social X.

«Estamos listos para trabajar en estrecha colaboración definiendo una agenda bilateral en beneficio de nuestros países, en base a los valores compartidos de libertad, democracia y Estado de Derecho», agregó la Cancillería.

El líder del conservador Partido Nacional asumió el martes la Presidencia de Honduras para un período de cuatro años (2026-2030), en sustitución de Xiomara Castro, del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda).

Castro no reconoció a Asfura como nuevo mandatario, al aducir que hubo «fraude» en los comicios generales del 30 de noviembre, aunque el lunes le deseó «suerte».

El nuevo presidente fue investido la víspera en una sobria ceremonia en el Parlamento hondureño, alejada de las tradicionales investiduras multitudinarias y sin la presencia de presidentes y jefes de Estado de otros países, por motivos de «austeridad».

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, conversó con Asfura el pasado 25 de diciembre y le transmitió su deseo de trabajar juntos «en la construcción de un hemisferio más seguro y próspero».

El nuevo Gobierno de Honduras cuenta con el respaldo expreso del presidente estadounidense, Donald Trump, quien pidió votar a favor de Asfura en noviembre pasado con la expectativa de «trabajar juntos para luchar contra los narco-comunistas». EFE

