Paraguay emite bonos por 1.000 millones de dólares para financiar infraestructura

1 minuto

Asunción, 24 feb (EFE).- El Gobierno de Paraguay anunció este martes la emisión de bonos soberanos a 12 años por valor de 1.000 millones de dólares en su moneda local, el guaraní, recursos con los que dijo financiará la construcción de obras de infraestructura como hospitales, carreteras y escuelas.

«Emitimos por primera vez USD 1.000 millones en guaraníes a 12 años de plazo. Es confianza real en nuestra moneda nacional y nuestra gestión económica», señaló el presidente paraguayo, Santiago Peña, en su cuenta en la red social X.

En la misma plataforma, el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández, explicó en una serie de mensajes que el instrumento salió al mercado internacional con una tasa de interés de 8,5 %, menor a la última colocación local de 9,1 %.

Asimismo, apuntó que la demanda por los bonos alcanzó un monto equivalente a los 1.500 millones de dólares.

Entretanto, el Banco Central de Paraguay (BCP) dijo en un comunicado que la operación permite al país «profundizar la curva soberana, mejorar el perfil de vencimientos y continuar avanzando en la desdolarización de la deuda pública».

Según el diario local ABC Color, la deuda paraguaya al cierre de 2025 se calculaba en unos 20.409 millones de dólares, que representan el 41,2 % del producto interno bruto.

Paraguay recibió a mediados de diciembre pasado el grado de inversión de la agencia Standard &Poor’s, el segundo luego del concedido en julio de 2024 por la calificadora de riesgo Moody’s. EFE

