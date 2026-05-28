Paraguay empleará sistemas antidrón en las cárceles tras detectar sobrevuelos irregulares

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Asunción, 28 may (EFE).- El ministro de Justicia de Paraguay, Rodrigo Nicora, informó este jueves que el país empleará sistemas antidrón en las cárceles tras detectar un sobrevuelo irregular en el penal Centro de Reinserción Social de Minga Guazú (departamento de Alto Paraná, este), para lo que su cartera contará con el respaldo del Ministerio de Defensa.

«En conversaciones con el ministro de Defensa, Óscar González, solicité tener esos equipos antidrón que tienen las Fuerzas Armadas», dijo Nicora durante una entrevista con la radio local Universo 970 AM.

El funcionario señaló haber recibido la víspera un informe que daba cuenta del avistamiento de un dron sobrevolando los pabellones de máxima seguridad de la prisión de Minga Guazú, que se suma a otra detección hecha recientemente en la cárcel Martín Mendoza de la ciudad de Emboscada, cercana a la capital Asunción.

Asimismo, indicó que no descarta ninguna hipótesis sobre la finalidad del sobrevuelo del dron en Minga Guazú, donde está recluido el presunto narcotraficante Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, a quien la semana pasada miembros del grupo criminal brasileño Primer Comando de la Capital intentaron asesinar.

«Esta tecnología que tenemos con los drones te permite visualizar una amplitud que antes era impensada, desde recolección de información, ubicación de la infraestructura, equipamiento», apuntó.

De igual forma, dijo que representantes del sistema penitenciario de Argentina le informaron que en ese país los delincuentes usan drones para hacer entregas de elementos prohibidos en las cárceles, como teléfonos celulares.

Nicora también señaló que el regulador de la aeronáutica civil (Dinac) podría prohibir «ciertas zonas de sobrevuelo» después de notificar a los fabricantes de los aparatos, si bien reconoció que estas directrices pueden ser reprogramadas por grupos delincuenciales con conocimientos en informática. EFE

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