Paraguay entrega presidencia del Mercosur a Uruguay, que priorizará acuerdos comerciales

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(Actualiza con declaraciones de Orsi)

Luque (Paraguay), 30 jun (EFE).- Uruguay recibió este martes de Paraguay la presidencia semestral del Mercosur, al cierre de la cumbre del bloque celebrada en la ciudad paraguaya de Luque, y anunció que priorizará la implementación de los acuerdos comerciales.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, dijo sentirse honrado de formar parte de una asociación en una «de las regiones más fértiles del mundo», tras recibir de manos del mandatario paraguayo, Santiago Peña, la presidencia semestral del Mercosur.

Durante la clausura de la LXVIII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mercosur, Orsi destacó que la región cuenta con una «de las mayores reservas de agua dulce del mundo» y es además «una de las zonas del mundo con mayor capacidad de generar energía».

Por sobre todo, destacó que el Mercosur sea una zona de paz, teniendo en cuenta que 200 años atrás sus miembros nacieron «como estados fragmentados, independientes».

«Con el tiempo fuimos viendo como nuestras diferencias nos llevaban a enfrentamientos, a esa competencia terrible» y ahora los líderes encabezan «un proceso que camina a la inversa, hacia la integración».

«Se transforma en un verdadero orgullo ser parte de este proceso que pensábamos hace tiempo que iba a ser imposible. Con la voluntad política y con el corazón puesto en nuestra gente esto no solo va a ser posible sino que va a ser cada vez más exitoso», concluyó Orsi.

Poco antes del traspaso de mando, el mandatario adelantó durante su discurso en la cumbre que su país tendrá como prioridad en este período «avanzar en la implementación de los acuerdos comerciales recientemente concluidos», con énfasis en el tratado con la Unión Europea (UE) y el EFTA.

En esa línea, Uruguay planea realizar la primera reunión del Consejo de Comercio del acuerdo interino y convocar el primer foro empresarial Mercosur-UE, como ya había adelantado su ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin.

Orsi señaló que Uruguay trabajará durante su presidencia pro tempore en concluir las negociaciones con Canadá y Emiratos Árabes Unidos y avanzar con la India y Vietnam y dijo tener la convicción de que en unos pocos meses el bloque obtendrá «un encuentro cada vez más firme con Japón».

En la reunión de líderes suramericanos también participaron los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; y Bolivia, Rodrigo Paz, cuyo país está en proceso de adhesión.

Asimismo, asistieron por primera vez los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa; y Chile, José Antonio Kast, en calidad de países asociados.

El Mercosur fue fundado en 1991 por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. En 2024 Bolivia se incorporó como miembro pleno y actualmente atraviesa un proceso para adaptar su marco legal. EFE

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