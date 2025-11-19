Paraguay exhorta a velar por respeto a voluntad popular en próximas elecciones en Honduras

Asunción, 19 nov (EFE).- El Gobierno de Paraguay exhortó a las autoridades de Honduras «a velar por la institucionalidad democrática y el respeto pleno de la voluntad popular» en las elecciones previstas para el 30 de noviembre, tras apoyar la preocupación expresada por la Organización de Estados Americanos (OEA), según un pronunciamiento publicado este miércoles por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

«Paraguay comparte la preocupación expresada por la OEA respecto al proceso electoral en Honduras. Exhorta a todas las autoridades competentes a velar por la institucionalidad democrática y el respeto pleno de la voluntad popular en las próximas elecciones nacionales», afirmó el despacho de Exteriores en su cuenta en X.

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, exigió la semana pasada a Honduras respetar la «independencia» de las autoridades comiciales después de que el fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, solicitara un antejuicio en contra de dos magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) de ese país.

Este martes, la Unión Europea (UE) pidió a las autoridades y a los partidos y actores políticos hondureños que aseguren que las instituciones electorales puedan operar de manera «independiente y efectiva», en línea con la Constitución, de cara a los comicios del próximo 30 de noviembre.

«La transparencia, credibilidad, estabilidad e inclusividad política son fundamentales para permitir que los ciudadanos hondureños voten en un entorno pacífico y ordenado», dijo el Servicio Europeo de Acción Exterior en un comunicado.

La UE se sumó así a la llamada de la comunidad internacional al respeto a la independencia electoral ante la incertidumbre que han generado las diferencias internas en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el TJE de Honduras, en los que cada consejero y magistrado responde a intereses partidarios.

A eso se suma la presión del Ministerio Público -acusado de responder a intereses del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre)-, que tiene amenazados de cárcel a una consejera del CNE y a dos magistrados del TJE, elevando el riesgo de interferencia política directa en organismos que deberían ser imparciales.EFE

