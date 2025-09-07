Paraguay expresa a EE.UU. su interés en profundizar una «alianza estratégica»

Asunción, 7 sep (EFE).- El ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay afirmó este domingo que su embajador en Estados Unidos, Gustavo Leite, expresó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el interés del país en «profundizar una alianza estratégica», con una agenda bilateral de enfoque en la prosperidad y «en el fortalecimiento de la democracia y los valores republicanos».

El ministerio se pronunció -en ese sentido en un comunicado- a propósito de la presentación de las cartas credenciales de Leite ante Trump, realizada el pasado viernes en Washington.

«Tras la ceremonia, el embajador Leite transmitió el mensaje del Gobierno paraguayo sobre la necesidad de profundizar una alianza estratégica, con una agenda bilateral que se enfoque en la prosperidad de los ciudadanos y emprendedores de ambos países», afirmó la Cancillería.

Así mismo, según la fuente, Leite destacó la importancia de aumentar la inversión estadounidense en Paraguay, del comercio bilateral y de la cooperación en las áreas de defensa y seguridad.

Además, el diplomático expresó la importancia de fortalecer «la democracia y los valores republicanos, así como la visión común en materia de política exterior», indicó el mensaje.

Las relaciones entre Paraguay y Estados Unidos se han visto fortalecidas con la visita el pasado 23 de agosto del jefe del Comando Sur, el almirante Alvin Holsey, quien se reunió con el presidente paraguayo, Santiago Peña.

Dos días antes, Peña también recibió a una misión de la Casa Blanca y de la Secretaría de Defensa de Estados Unidos. EFE

