Paraguay expresa solidaridad con España por mortal accidente ferroviario

1 minuto

Asunción, 19 ene (EFE). Paraguay expresó este lunes su solidaridad con España por el accidente ferroviario ocurrido el domingo en ese país europeo que ha dejado al menos 39 fallecidos y más de un centenar de heridos.

«La República del Paraguay manifiesta su solidaridad al Pueblo y al Gobierno de España por el lamentable accidente de trenes ocurrido en Adamuz (provincia de Córdoba)», señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores en Asunción en la red social X.

Igualmente, el Ejecutivo paraguayo expresó «sus condolencias a los familiares de los fallecidos y deseos de pronta recuperación a los heridos».

En la tarde del domingo, un tren de la compañía Iryo, de origen italiano, que había salido de Málaga (sur) con destino a Madrid con 317 personas a bordo, descarriló sus tres últimos vagones e invadió la vía contigua por la que en ese momento circulaba otro convoy de Renfe, la compañía española, que iba con destino a Huelva (sur), y que también descarriló.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró este lunes desde Adamuz (sur) que se dará con «la verdad» sobre la causa del accidente y se conocerá «la respuesta» al origen del siniestro.

Sánchez anunció un luto oficial de tres días, hasta el jueves a la medianoche, por esta tragedia.EFE

