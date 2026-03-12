Paraguay expulsa a Brasil a un condenado por el homicidio de un policía federal

1 minuto

Asunción, 12 mar (EFE).- La Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay (Senad) informó este jueves sobre la captura de un ciudadano brasileño en el departamento de Canindeyú (noreste), quien fue expulsado a su país al contar con una orden de captura internacional por el homicidio de un policía de Brasil.

Agentes de la Senad, con información de inteligencia de la Policía Federal de Brasil, desplegaron un operativo en la ciudad de Salto del Guairá, fronteriza con el vecino país.

Tras realizar trabajos de vigilancia y seguimiento, el sospechoso, identificado como Alessandro Meneghel, fue capturado mientras abordaba un vehículo en una vía pública, indicó la Senad en un comunicado.

El hombre tiene una «orden de captura internacional y difusión roja de Interpol, vinculada a una condena por el homicidio de un agente de la Policía Federal» ocurrido en 2012 en el municipio brasileño de Cascavel, estado de Paraná, detalló la fuente.

La Dirección Nacional de Migraciones de Paraguay expulsó al detenido y lo entregó a las autoridades brasileñas al no registrar procesos pendientes en el país.

El titular de la Senad, Jalil Rachid, dijo en un video difundido por la institución que Meneghel tiene una condena en Brasil de 29 años de cárcel.EFE

nva/cg