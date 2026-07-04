Paraguay frente a la tormenta Bleu, Marruecos primer cuartofinalista del Mundial

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Sin apenas tiempo para asimilar las emociones de los dieciseisavos de final, los octavos del Mundial comenzaron este sábado con Marruecos como primer equipo clasificado para la siguiente ronda, a la espera del Francia-Paraguay, segundo partido de la jornada.

En Houston, Marruecos se sobrepuso a la lesión de su delantero Ismael Saibari, nuevo jugador del Bayern Munich, sustituido a los 22 minutos con problemas musculares, y no dio opción a Canadá, que de esta manera se convirtió en el primero de los coanfritiones del Mundial en quedar fuera del torneo.

Los Leones del Atlas se impusieron con un doblete de Azzedine Ounahi (50′ y 82′) y otro gol del sustituto de Saibari, Soufiane Rahimi (90+8′), todos en la segunda parte.

– A un paso de rehacer historia –

Marruecos queda así a un solo paso de repetir el histórico Mundial de Catar 2022, cuando se convirtió en la primera selección africana en llegar a unas semifinales mundialistas.

Si hace cuatro años fue Francia la que dejó a los marroquíes sin final, los norteafricanos podrían volverse a cruzar con los Bleus, esta vez en cuartos de final, el 9 de julio en Boston.

Antes, Francia deberá derribar el muro paraguayo, este sábado en Filandelfia (21H00 GMT), día en el que se cumplen los 250 años de la Declaración de Independencia de Estados Unidos.

No han pasado aún 24 horas de lo que podría haber sido la mayor sorpresa de la historia de las Copas del Mundo, la eliminación de la vigente campeona Argentina ante la debutante Cabo Verde (victoria sudamericana en la prórroga por 3-2), y Paraguay podría tomar ejemplo del ejercicio de resiliencia de los africanos para enfrentarse a unos Bleus temibles.

– El ejemplo de Cabo Verde –

«Francia es una tormenta eléctrica. Y esos rayos, que salen de cualquier parte, van dirigidos adentro del arco. Entonces sabemos que se avecina una tormenta eléctrica y hay que ver de qué manera evitar los rayos», explicó en la víspera el DT de la Albirroja, el argentino Gustavo Alfaro, responsable del planteamiento táctico que debe frenar la ofensiva Bleu.

«La capacidad que tienen los cuatro hombres en ofensiva es extraordinaria porque no es solamente la capacidad individual que ellos tienen, sino también el talento al servicio del equipo. El talento que brilla para el equipo es el diferencial que tiene Francia», destacó el DT.

Los guaraníes ya demostraron su capacidad de resiliencia al eliminar en dieciseisavos a otra campeona del mundo, Alemania, en los penales, pero el desafío que les espera es mayúsculo.

Pleno de victorias, trece goles anotados y apenas dos dianas recibidas en cuatro partidos muestran parte de la fortaleza del equipo de Didier Deschamps, el gran favorito para alzar la Copa del Mundo el 19 de julio.

– El calor entra en juego –

Kylian Mbappé ha anotado seis goles, Ousmane Dembélé cuatro y Michael Olise lidera la clasificación de máximos asistentes con cinco pases de gol.

Este partido puede estar marcado por la ola de calor que azota la costa este norteamericana. En Filadelfia se espera que el termómetro alcance los 40 grados.

También puede estar marcado por las condiciones meteorológicas el México-Inglaterra del domingo en el Azteca, por el riesgo de tormentas e incluso inundaciones en la capital mexicana.

La FIFA estudió avanzar unas horas el inicio del partido, aunque finalmente descartó la medida.

El resto de emparejamientos de octavos serán Brasil-Noruega (domingo), Portugal-España y Estados Unidos-Bélgica (el lunes) y Argentina-Egipto y Suiza-Colombia (el martes).

mcd/cl