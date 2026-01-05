Paraguay llama al retorno de la democracia en Venezuela tras la «salida» de Nicolás Maduro

Naciones Unidas, 5 ene (EFE).- Paraguay llamó este lunes al retorno de la institucionalidad democrática y el Estado de derecho en Venezuela tras la captura, el pasado sábado, de Nicolás Maduro, al que acusó de liderar una estructura de narcoterrorismo que, afirmó, constituye «una amenaza» para la región latinoamericana.

«Se debe abrir paso de inmediato a la restauración de la democracia y del Estado de derecho en Venezuela, permitiendo que la voluntad popular expresada en las urnas sea el único motor de la reconstrucción venezolana», dijo el embajador paraguayo ante las Naciones Unidas, Marcelo Scappini, durante una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU convocada para discutir el tema venezolano.

En este sentido, Scappini apuntó que permitir que las «autoridades legítimamente electas» asuman el poder, en alusión al opositor Edmundo González, que ha denunciado en reiteradas oportunidades un presunto fraude en los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024, constituye un paso fundamental «para la estabilidad» de la región.

El diplomático se distanció de algunos de sus pares latinoamericanos y no condenó de forma tajante el bombardeo sobre Caracas o la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, pero sí reafirmó el «compromiso histórico» de Paraguay con la «resolución pacífica» de los conflictos.

«Paraguay observa los acontecimientos en Venezuela y alienta a priorizar vías democráticas que garanticen una transición ordenada. Nuestro compromiso es, y seguirá siendo, con los principios democráticos, de Estado de derecho y la paz social», agregó.

Asimismo, Scappini pidió la liberación de «todos los presos políticos que aún se encuentran en las cárceles» de Venezuela, y que, según la ONG Foro Penal -que tiene como misión velar por los derechos de estos detenidos- eran, al 29 de diciembre pasado, 863, entre civiles y militares.

Venezuela rompió relaciones con Paraguay a inicios de 2025 después de que el presidente Santiago Peña reconociera a González como «ganador» de las presidenciales venezolanas de 2024, y llamara al país petrolero a retornar a la senda democrática, una postura que su Gobierno aún mantiene.EFE

