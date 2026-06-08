Paraguay llevará internet a zonas rurales a través del servicio de Starlink de Elon Musk

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Asunción, 8 jun (EFE).- El Gobierno de Paraguay anunció este lunes que conectará a internet a más de 50.000 estudiantes y docentes, en centros de salud y comunidades de las zonas rurales más alejadas del país, a través del servicio satelital del multimillonario Elon Musk, Starlink.

«Hoy celebramos la incorporación de 1.600 nuevos kits de conectividad que permitirán llevar internet de alta velocidad a escuelas, a centros de salud, a comunidades de todo el territorio nacional», dijo el presidente paraguayo, Santiago Peña, en un acto en el Palacio de López, la sede del Ejecutivo, con motivo de la presentación del proyecto.

El mandatario indicó que la iniciativa busca «cerrar la brecha digital» y «acercar oportunidades» a las comunidades más alejadas del país que -según dijo- han quedado «aisladas» del conocimiento, la información y las herramientas tecnológicas.

«La conectividad no puede ser un lujo o un privilegio, es una condición indispensable para el desarrollo», subrayó Peña.

Los kits beneficiarán a «más de 50.000 estudiantes y docentes de los lugares más aislados del país a internet», señaló, por su parte, el ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate.

En diciembre de 2023, poco después de la investidura de Peña, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) de Paraguay otorgó a Starlink una licencia que habilitó sus operaciones en el país, detalló el ministro.

A inicio de este año, agregó Villate, la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco) selló una alianza estratégica con Starlink que permitió «más de cien conexiones a comunidades aisladas».

Starlink, servicio diseñado por la compañía SpaceX, es «la constelación de satélites más avanzada del mundo», que utiliza la órbita terrestre para ofrecer internet de banda ancha, capaz de soportar transmisiones en directo, videojuegos, videollamadas, entre otros, detalló el gerente de ventas gubernamentales de Starlink, Juan David Vélez.

Según Vélez, Starlink conecta a doce millones de clientes en más de 160 países, mercados y territorios del mundo.

En 2025, el 85,4 % de la población de diez años y más utilizó internet en Paraguay, con una cobertura del 88,2 % en zonas urbanas y del 77,8 % en zonas rurales, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). EFE

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