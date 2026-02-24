Paraguay pide a autoridades y productores «máxima alerta» ante gripe aviar en Argentina

2 minutos

Asunción, 24 feb (EFE).- El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) de Paraguay requirió a sus funcionarios y a productores locales permanecer en «máxima alerta» después de que se detectara un caso de Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP) en aves de corral en Argentina.

En un comunicado, difundido en X y reseñado este martes por medios locales, el Senacsa solicitó notificar el avistamiento de aves muertas o enfermas, luego de que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) de Argentina informara este lunes de un caso de gripe aviar descubierto entre aves de corral en una localidad de la provincia de Buenos Aires.

Senacsa advirtió que «no se debe manipular las aves con signos de enfermedad o muertas, para evitar el riesgo de contagio».

Asimismo, recomendó una «rápida notificación» de posibles casos para tomar «acciones sanitarias adecuadas».

En agosto pasado, la entidad paraguaya prohibió de forma temporal la importación de aves vivas, productos, subproductos y alimentos para mascotas de origen aviar procedentes de Argentina, ante un brote de IAAP.

Otro país del Cono Sur, Uruguay, detectó el 20 de febrero pasado un caso de gripe aviar en un cisne coscoroba que se encontraba en la zona de la Laguna Garzón (este).

En 2023, Paraguay halló cuatro focos de gripe aviar en el departamento de Boquerón, en la región del Chaco (oeste).

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay reportó en ese entonces que 21 personas estuvieron «expuestas» al virus de la influenza aviar sin que presentaran síntomas.EFE

