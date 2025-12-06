Paraguay prohíbe importación de productos porcinos desde España por brote de peste

2 minutos

Asunción, 6 dic (EFE).- El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal de Paraguay (Senacsa) informó este sábado de que ha prohibido de forma temporal la importación de carne de cerdo y sus productos derivados provenientes desde España tras la aparición de un brote de peste porcina africana (PPA) en el país europeo.

«Se decidió tener medidas de contingencia y una de ellas es la prohibición de importación de productos y subproductos de origen porcino de España», refirió a EFE el titular de Senacsa, José Carlos Martín.

El funcionario enfatizó que se trata de «una suspensión temporal» hasta que existan «las garantías suficientes» para volver a liberar las importaciones.

Destacó que el Gobierno está tomando «las máximas precauciones» para cuidar la producción porcina nacional, pese a que Paraguay y España no tienen, según dijo, «mucho intercambio comercial» en este segmento.

«La enfermedad todavía se considera exótica en Suramérica y, obviamente, tenemos que estar muy precavidos», indicó.

Martin adelantó que la próxima semana mantendrá una reunión con funcionarios de la Agregaduría Agrícola de España en Paraguay para «entender la magnitud del problema» y evaluar la medida.

La PPA es una enfermedad viral que afecta exclusivamente a los cerdos y jabalíes y que no se transmite a humanos.

España confirmó el pasado 28 de noviembre los dos primeros casos de peste porcina en jabalíes en la localidad de Cerdanyola del Vallès, en la provincia de Barcelona, tras 31 años libres de la enfermedad, y actualmente acumula 13 casos positivos.EFE

