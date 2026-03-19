Paraguay propone pagar 150 millones de dólares en deuda a constructoras mediante factoraje

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Asunción, 18 mar (EFE).- El Gobierno de Paraguay propuso este miércoles a contratistas del Estado pagar 150 millones de dólares en deudas por obras de infraestructura mediante contratos de factoraje, un instrumento que permitirá ceder las obligaciones a entidades financieras que se encargarán de abonar las facturas atrasadas.

En una conferencia de prensa, la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, explicó que presentaron un «plan de acción» que permitirá saldar los compromisos que se arrastran con las constructoras desde 2025.

El objetivo, según la funcionaria, es pagar a los contratistas «sin impactar el presupuesto» asignado para este año a su cartera, estimado en 970 millones de dólares, de los cuales 570 millones de dólares se destinarán a obras.

Centurión explicó que «el instrumento de factoraje» permite una «cesión de deuda» del Estado.

«El Estado paraguayo, a través de este instrumento, se hace cargo de los intereses de este financiamiento, van a ser 150 millones de dólares para obras, que es básicamente nuestra deuda en fondos locales», afirmó.

En ese sentido, indicó que el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, entregó un borrador de la propuesta al sector privado para que puedan hacer sus comentarios o ajustes.

El lunes, Fernández Valdovinos anunció que Paraguay aplicará una «economía de guerra» en la parte fiscal y pidió «ajustarse los cinturones» en el gasto público, debido a una caída de la recaudación tributaria y de los ingresos procedentes de las represas binacionales de Itaipú y Yacyretá por la baja del dólar.

La semana pasada, gremios de la construcción denunciaron que el Estado adeuda cerca de 360 millones de dólares a contratistas por obras públicas. EFE

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