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Paraguay puede «pelearle a cualquiera» en la Copa del Mundo, dice ‘el Motorcito’ Cubas

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Asunción, 28 may (EFE).- El mediocampista Andrés ‘el Motorcito’ Cubas afirmó este jueves que la selección de Paraguay, que regresa a la Copa del Mundo tras 16 años de ausencia, puede «pelearle a cualquiera» en el torneo, en el que debutará ante Estados Unidos el 12 de junio.

«Estamos para pelearle a cualquiera», dijo Cubas a periodistas antes de la sesión de entrenamientos de hoy en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de la Albirroja, ubicado en la localidad de Ypané, a unos 30 kilómetros de Asunción, la capital de este país suramericano.

«Ojalá que lleguemos hasta lo más alto, hasta lo más lejos posible. Vamos a luchar y no tengan duda de que dejaremos todo para llegar a lo más alto», agregó el jugador del Vancouver Whitecaps.

Cubas, que apunta a estar en la lista de 26 convocados al Mundial que el seleccionador Gustavo Alfaro hará pública este 1 de junio, también señaló que Paraguay aún tiene «cosas por pulir» en su juego, si bien consideró que los jugadores hicieron «un buen trabajo» al ganar uno de los seis billetes de la Conmebol al torneo que se disputará en EE.UU., México y Canadá.

«Seguramente va a ser mantener todo lo bueno que hicimos y, obviamente, ir sumándole cosas que nos van a ayudar para afrontar mejor los partidos (en el Mundial)», apuntó.

Paraguay debutará en la Copa del Mundo el 12 de junio ante uno de los anfitriones, Estados Unidos, en una fecha especial para esta nación sudamericana porque marcará la conmemoración de los 91 años de la rúbrica del protocolo de paz que puso fin a la Guerra del Chaco, en la que se enfrentó con Bolivia entre 1932 y 1935.

Una semana después, se verá las caras con Turquía, ganadora de la plaza del grupo C de la repesca europea y cerrará la fase de grupos ante Australia el 25 de junio. EFE

rgc/lb/car

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