Paraguay reafirmará alianza con Taiwán con tercera visita oficial del presidente Peña

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Asunción, 28 abr (EFE).- El Gobierno de Paraguay anunció este martes que el presidente Santiago Peña realizará la próxima semana su tercera visita oficial a Taiwán, en un viaje que tendrá una marcada agenda diplomática y económica, y que servirá para reafirmar una alianza que data desde 1957.

El jefe del Gabinete Civil de la Presidencia en Asunción, Javier Giménez, dijo en una entrevista con la Radio Monumental que Peña estará al menos cuatro días en Taiwán, si bien no ofreció la fecha concreta de la visita al explicar que todavía «se está definiendo la agenda».

Paraguay es el único país de Suramérica y uno de los doce en el mundo que mantiene relaciones formales con Taiwán, en un momento en el que las presiones diplomáticas de China reducieron significativamente el número de aliados oficiales de Taipéi en los últimos años.

El Gobierno de Peña en múltiples ocasiones ha defendido que sus vínculos con Taipéi, que data desde 1957, se sustentan en «valores compartidos», pese a algunas voces en el país que abogan por un acercamiento a Pekín.

Peña visitó Taiwán por primera vez en 2023 como presidente electo y en 2024 voló de nuevo a la isla asiática para asistir a la jura del actual mandatario taiwanés, William Lai.

En 2025, las exportaciones de carne bovina representaron ingresos por 2.112 millones de dólares para Paraguay y Taiwán fue el tercer destino de los envíos, con compras por 288,3 millones de dólares, según reportó en diciembre pasado la Secretaría Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).

Asimismo, Taiwán y Paraguay concretaron en 2025 un acuerdo de cero aranceles para la carne porcina del país suramericano, un paso que consolidó la alianza comercial entre ambos.

Actualmente, Taipéi tan solo mantiene lazos oficiales con doce Estados, siete de los cuales (Paraguay, Guatemala, Belice, Haití, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y San Cristóbal y Nieves) se ubican en América Latina y el Caribe. EFE

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