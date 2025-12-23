Paraguay recibe 1,2 millones de pasajeros en 2025 y supera cifras de antes de la pandemia

2 minutos

Asunción, 23 dic (EFE).- Paraguay ha recibido cerca de 1,2 millones de pasajeros este año, cifra que superó el récord de viajeros registrado en 2019, antes de la pandemia de la covid-19, informaron este martes fuentes de la Dirección Nacional Aeronáutica Civil (Dinac).

Hasta el 20 de diciembre arribaron al país 1.285.600 pasajeros, lo que representa un aumento del 9,4 % con respecto a 2024, indicó a EFE el director de Aeropuertos de la Dinac, Rubén Aguilar.

Estos niveles no se observaban desde 2019, cuando ingresaron a territorio paraguayo 1.271.976 personas.

El aeropuerto Silvio Pettirossi, ubicado en la ciudad de Luque (centro) y que sirve a Asunción, la capital del país, concentra casi la totalidad del tráfico aéreo, al haber llegado a recibir cerca de 3.800 pasajeros en un día, con un promedio 40 operaciones, detalló el funcionario.

Las estadísticas incluyen los movimientos de pasajeros del aeropuerto internacional Guaraní, que presta servicio a la localidad de Ciudad del Este, fronteriza con Brasil; y de la terminal aérea Teniente Amín Ayub de Encarnación (sur), que fue habilitada en agosto pasado.

Aguilar comentó que el aumento de tráfico aéreo en 2025 obedece a una «combinación» de factores, entre ellos, las visitas con motivo de eventos internacionales organizados en Paraguay, la incorporación de nuevas compañías aéreas y el incremento de frecuencias.

Este año, explicó, iniciaron operaciones la aerolínea argentina Flyondi y la brasileña Azul Linhas Aéreas.

En total, 10 compañías aéreas operan en Paraguay, algunas con 7 frecuencias diarias.

La capital paraguaya, Asunción, fue sede en noviembre pasado de la final de la Copa Sudamericana, y entre el 9 y 23 de agosto organizó los II Juegos Panamericanos Junior.

Igualmente, Encarnación, fronteriza con Argentina, acogió en agosto pasado la décima ronda del Campeonato Mundial de Rallies (WRC).EFE

